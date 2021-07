46 साल की शिल्पा शेट्टी ने बोल्ड अंदाज में दिए पोज़, वायरल हुईं हॉट फोटोज

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी एक बार फिर फिल्मों में धमाकेदार वापसी करने जा रही हैं। इन दिनों वह अपनी अपकमिंग फिल्म ‘हंगामा 2’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्मों के अलावा, वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनकी फोटोज़ को काफी पसंद किया जाता है। 46 साल की उम्र में भी शिल्पा आज की हीरोइनों को फेल कर देती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनकी काफी चर्चा हो रही है।

ये भी पढ़ें: ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, शिल्पा इन दिनों अपनी फिल्म ‘हंगामा 2’ के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में वह अलग-अलग लुक में अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप और सेक्विन पैंट में अपनी फोटो शेयर की थी। इस लुक के साथ उन्होंने न्यूड मेकअप किया हुआ है और बाल खुले रखे हैं। उन्होंने अलग-अलग अंदाज में जबरदस्त पोज़ दिए हैं। उनके ट्राउज़र की कीमत 18, 610 रुपए बताई जा रही है।

Throw your hands up in the air,

Wave them like you just don't care✨❤️

.

.

.

.

.#Hungama2 #promotions #SundayVibes #ReleasingOn23rdJuly #gratitude #blessed #OOTD pic.twitter.com/lqBWxp5uQ8