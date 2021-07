केआरके ने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के तलाक को लेकर की भविष्यवाणी,करीना कपूर के बच्चों को लेकर कही ये बात

नई दिल्ली। बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अक्सर अपने भड़कीले बयानबाजी को लेकर चर्चे में बने रहते हैं। उनके निशाने में ज्यादातर बॉलीवुड के स्टार्स ही रहते है। अभी हाल में वो सलमान खान, मिक्की सिंह, कंगना रनौत से पंगा ले चुके है इसके बाद उन्होंने रणबीर कपूर पर निशाना साधा है। केआरके ने अपने ट्वीट में रणबीर कपूर (ranbir kapoor) के केरेक्टर को लेकर सवाल उठाए थे,अभी ये मामला दबा भी नही था कि केआरके ने बॉलीवुड की दो बड़ी स्टार के लिए निशाना साधते हुए बड़ी बात कही है।

Prediction 03- Nick Jonas will divorce #PriyankaChopra within next 10 years! — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

विवादों में हमेशा घिरे रहने वाले कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास जल्द ही अलग हो जाएंगे। यह कपल अगले दस सालों के अंदर डिवोर्स (तलाक़) ले लेगा।

Some people are idiots who think Ki Kisi Ke Baare main prediction Karna Galat hai. Jo Hona Hai Woh Toh Hokar Rahega. Mere Kahne Se Naa Hoga Naa Rukega. I am just doing predictions with my calculations. — KRK (@kamaalrkhan) July 11, 2021

इतना ही नही केआरके ने अपनी भविष्वाणी को लेकर यह भी कहा है कि कुछ लोग मुझे इडियट्स समझते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के बारे में भविष्यवाणई करना गलत है। जो होना है वो तो होकर रहेगा। मेरे कहने से न होगा न ही रुकेगा। मैं तो सिर्फ भविष्यवाणी करता हूं अपने हिसाब से।

Prediction 01- Both son of Saif and Kareena won’t be able to become successful actors because of their wrong names. — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

इतना ही नहीं केआके ने सैफ़ अली खान और करीना कपूर खान के बच्चे को लेकर भी यह भी भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि इनके बच्चे इंडस्ट्री के फ्लॉप एक्टर साबित होंगे। उनका कहना था कि इन दोनों बच्चों के ग़लत नाम के रखने के चलते इंडस्ट्री में जगह नही मिल पाएगी। वे कभी सफल एक्टर नही बन पाएंगे।

Prediction 02- #RahulGandhi will become PM of India but after death of #SoniaGandhi ji. — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

इसके साथ ही कमाल आर खान ने राजनीति की ओर भी कदम बढ़ाते हुए राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनने की बात कही। लेकिन तब तक सोनिया गांधी का निधन हो जाएगा।

Prediction 05- Big Hindu Muslim Bawaal will happen in the country before election 2024! — KRK (@kamaalrkhan) July 10, 2021

केआरके अक्सर अपनी पापुलर्टी बनाने के लिए ऐसी बयान बाजी करते रहे है कि लोग उन्हें भद्दे से भद्दे कमेट्स करने पर भी संकोच नही कर रहे हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को देखतेहुए यूजर्स भी अब उनके लिए भविष्वाणी करने में नही चूक रहे हैं। उनका जवाब देते हुए एक यूजर्स ने लिखा है कि पांचवीं भविष्यवाणी ये है कि जिस दिन तू भारत आएगा, तेरे (को) बहुत जूते और थपड़ पड़ेंगे और तू मीडिया के सामने सलमान खान से माफ़ी माँगेगा।