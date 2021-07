अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद ट्रोल हो चुके ये सितारे, आमिर, शाहरूख से लेकर रानी - करीना का नाम भी शामिल

नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्टार्स हमेशा अपने स्टाइलिश लुक के साथ ग्लैमर भरी दुनिया के लिे जाने जाते हैं। उनकी इन्ही अंदाज को देख फैंस भी उनसे जुड़े रहते हैं। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच स्टार्स ऐसे काम कर जाते है कि लोगों की नजरों में वो अपनी छवि छोड़ जाते हैं। फैंस हमेशा उनकी हर एक्टीविटी पर नजर रखता है फिर चाहे वो किसी बड़े इंवेट पर जाते है, या फिर किसी की शोक सभा पर फैंस उनकी भावनाओं को भी समझने की कोशिश में लग रहता है। और इसी दौरान सेलेब्स ऐसी गलती कर जाते हैं जो उनके ट्रोल होने का कारण बन जाती हैं। खासतौर से सोशल मीडिया पर जुड़ने के बाद तो फैन्स और सितारों के बीच की दूरी इतनी कम हो चुकी है कि कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल देता है।

शाहरूख खान दिलीप कुमार के अंतिम दर्शन को पहुंचे

दिलीप कुमार के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री शोक में डूब गई। इसी के बीच शाहरूख खान भी अपने दुख को प्रगट करने के लिए उनके अंतिम दर्शन करने उनके घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके जींस टीशर्ट से लेकर उनके सनग्लास को देखकर फैंस नराज हो गए। हर किसी ने शाहरूख खान की ऐसी सवेंदनाओं को नकली बताया। हालांकि, ऐसा पहली बार नही हुआ है जब अंतिम संस्कार और शोक सभाओं के बीच सितारों की तस्वीरे वायरल ना हुई हो जहां वो हंसते या मुस्कुराते हुए नज़र आए हैं।

राजन नंदा की मौत के बाद अभिषेक बच्चन

अमिताभ बच्चन के समधी और श्वेता बच्चन के ससुर राजन नंदा की मौत के बाद बच्चन परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंची। जहां अभिषेक बच्चन का मुस्कुराता चेहरा सामने आया। इस दौरान लोगों ने अभिषेक की जमकर आलोचना की थी। लोगों ने उनसे ये तक पूछ डाला था कि क्या वो शोक सभा में श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि ये कोई रीयूनियन पार्टी है।

मनीष मल्होत्रा के पिता के निधन पर करीना कपूर खान

मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के पिता सूरज मल्होत्रा का 18 नवंबर को निधन हो गया था। इस मौके पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों नें मनीष मल्होत्रा के घर पर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इन्ही के बीच करीना कपूर (kareena kapoor) भी कुछ अलग से अंदाज में नजर आईं । घर से बाहर निकलते हुए करीना की तस्वीरें भी सामने आई थीं । करीना मनीष मल्होत्रा के घर पर अपनी एक हरकत की वजह से ट्रोल हो गईं । दरअसल, जब करीना बाहर निकलीं तो उसी दौरान जया बच्चन और श्वेता बच्चन भी मिल गईं । करीना दोनों से हंसते हुए मिलीं । थोड़ी बात हुई और फिर दोनों अपने-अपने रास्ते निकल गईं । लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें समाने आईं वो उऩके ट्रोल होने का कारण बन गई। इस गंभीर माहौल में करीना को हंसता देख फैंस भड़क उठे । जिसके बाद से फैंस ने करीना को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

Is @Asli_Jacqueline insane or just don't care or don't realize she is at a funeral ?? smiling as if she is at an award show. If you are not sad don't visit to show ur USELESS formalities #Sridevifuneral #RIPSridevi #Fake #Sridevi pic.twitter.com/1j8tZFm9yE