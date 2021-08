अपने बच्चों की इन गलतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं माधुरी दीक्षित

नई दिल्ली। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। अपने जमाने में वह टॉप की एक्ट्रेस हुआ करती थीं। 80-90 के दशक में माधुरी दीक्षित का स्टारडम चरम पर था। माधुरी ने राम लखन, परिन्दा, त्रिदेव, किशन-कन्हैया, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी फिल्में देकर बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और अपने परिवार को अपना सारा वक्त दिया।

शादी के बाद माधुरी ने दो बेटों को जन्म दिया। ऐसे में उन्होंने बच्चों को अपना पूरा समय दिया। आज भी उनके लिए उनके बच्चे ही पहली प्राथमिकता हैं। माधुरी भले ही एक बड़ी सेलिब्रिटी हों लेकिन उन्होंने बच्चों को हमेशा डाउन टू अर्थ होना सिखाया है।

बच्चों की परवरिश के लिए माधुरी अनुशासन को सबसे जरूरी मानती हैं। उनका मानना है कि हम बचपन में जो कुछ भी सीखते हैं, वो पूरी जिंदगी हमें याद रहता है और हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहता है। ऐसे में माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों को बड़ों का आदर करना और अपना काम खुद करना सिखाया है। वह चाहती हैं कि उनके बच्चे आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने अपने बच्चों को एक जिंदगी दी है लेकिन वह चाहती हैं कि उनके बच्चों को इस बात का एहसास हो कि जिंदगी में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही, जिंदगी में एक अच्छा इंसान बहुत जरूरी है।

इसके अलावा, माधुरी दीक्षित इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि उनके दोनों बच्‍चे घर और परिवार के प्रति अपनी जिम्‍मेदारियों को भी समझें। माधुरी अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए काफी मेहनत करती हैं। वहीं, माधुरी ने अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की आदत डाली है। जैसे दिन में दो बार ब्रश करना और रात को वक्त पर सो जाना।

बता दें कि कुछ वक्त पहले माधुरी दीक्षित ने अपने एक पोस्ट में बताया था कि उनके बड़े बेटे आरिन अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें माधुरी का पूरा परिवार एकसाथ खड़ा नज़र आ रहा है। फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे और राम के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। आरिन बढ़िया परफॉरमेंस के साथ हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गया है। आरिन को और उनकी पूरी ग्रेजुएटिंग क्लास को ढेर सारी शुभकामनाएं।'

A proud moment for Ram and I, as Arin graduates from high school with flying colors 🎓 Congratulations Arin and to the graduating class of 2021. pic.twitter.com/2THE7VH3d4