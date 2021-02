कड़ी मेहनत से Miss India बनी ऑटो ड्राइवर की बेटी मान्या सिंह, सुबह पढ़ाई और शाम में बर्तन धोने का किया काम

नई दिल्ली | फेमिना मिस इंडिया 2020 (Femina Miss India 2020) की पहली रनरअप रही मान्या सिंह (Manya Singh) का जीवन बेहद संघर्ष भरा रहा। मान्या के लिए मिस इंडिया का ताज जीतना नामुमकिन जैसा था लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इसे मुमकिन कर दिखाया। मान्या ने अपनी स्ट्रगल की कहानी को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। मान्या के पिता एक ऑटो रिक्शा चालक हैं और वो खुद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। मान्या के हौसलों की तारीफ पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने भी इसपर गर्व जताया है। मिस इंडिया में भाग लेने से पहले मान्या ने मिस यूपी का खिताब अपने नाम किया था।

मान्या सिंह गोरखपुर के देवरिया से आती हैं। मिस इंडिया रनरअप का ताज जीतने के बाद मान्या ने खुद इस बात का खुलासा किया कि एक वक्त था जब उनके पास खाना तक नहीं हुआ करता था। मान्या ने कहा कि मैंने कई रातें बिना खाने और सोए बिताई हैं। मैंने कड़ी धूप में कई किलोमीटर चलकर अपना सफर तय किया है। मेरा खून, पसीन और आंसू मेरी हिम्मत में तब्दील हो गए। एक रिक्शा चालक की बेटी होने के कारण मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैंने बचपन में ही काम करना शुरू कर दिया था। मेरी मां ने एग्जाम फीस के लिए अपनी ज्वैलिरी गिरवी रख दी।

Congratulations miss india 2020. Your journey is inspiring . always dream big and work hard for it. #manyasingh pic.twitter.com/nEDGKEnUnU