करीना के लाडले तैमूर की क्यूटनेस पर फिदा हुई 28 साल की यह एक्ट्रेस, शादी करने के लिए करेंगी बड़ा होने का इंतजार

करीना कपूर खान और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के लाडले तैमूर अली खान जन्म से खूब लोकप्रिय हैं। उनकी क्यूटनेस का हर कोई दीवाना है। यहां तक कि कई अभिनेत्रियां भी तैमूर पर फिदा है और उनके साथ समय बिताने का बहना ढूढ़ती रहती हैं। जब भी मौका मिलता है वे तैमूर के क्लोज होने का मौका नहीं छोड़ती हैं। कई अभिनेत्रियों के तैमूर के साथ खेलने के वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। अब 28 वर्षीय खूबसूरत एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने तैमूर की क्यूटनेस पर फिदा हो गई हैं। हाल ही उन्होंने करीना कपूर के चैट शो 'वॉट वुमन वान्ट' में प्रश्न के दौरान तैमूर से शादी करने की इच्छा जताई। इस दौरान उन्होंने यहा तक कह डाला कि वह शादी करने के लिए तैमूर के बड़े होने तक का इंतजार करेंगी।

Kareena reveals she is a fan of nora fatehi , Nora wants to get engaged to Taimur when he's older. This week on #WhatWomenWant pic.twitter.com/CnjcXQqxqb