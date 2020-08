Sushant Singh सुसाइड केस के बाद अब Disha Salian केस में भी उठने लगी है CBI जांच की मांग, SC में दायर हुई जनहित याचिका

नई दिल्ली। आखिरकार लाख कोशिशों के बाद सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide case ) में सीबीआई जांच होने की मंजूरी मिल गई है। दरअसल, मंगलवार को बिहार सीएम नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने केंद्र सरकान से सुशांत केस में सीबीआई जांच ( CM had recommended a CBI inquiry for the death of Sushant Singh Rajput ) के लिए सिफारिश की थी। जिसके बाद बुधवार दोपहर केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच होने की सिफारिश को हरी झंडी ( Central govenment Approves CBI Investiagation ) दिखा दी। केंद्र के इस फैसले से सुशांत के परिवार वाले और चाहने वाले काफी खुश हैं, लेकिन इसी के साथ अब सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ( Disha Salian Death ) की मौत को लेकर भी सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। दिशा की मौत का कनेक्शन सुशांत की मौत से जुड़ा जा रहा है।

Delhi: A PIL filed in the Supreme Court for court-monitored CBI probe into the death of Disha Salian, a former manager of actor #SushantSinghRajput, saying that both deaths are inter-linked. pic.twitter.com/2gujcg2yPz — ANI (@ANI) August 5, 2020

दिवंगत अभनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर ( Sushant Singh Rajput Manager ) रह चुकी दिशा सालियान सुसाइड केस ( Disha Salian Suicide Case ) को सुशांत संग जुड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत के खुदखुशी करने की वजह दिशा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ( PLI Filed in supreme court ) में दायर हुई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में ही दिशा सालियान सुसाइड केस की भी सीबीआई जांच ( Disha Salian CBI Investigation ) हो। सुशांत और दिशा की मौत के बीच एक संबंध जुड़ा हुआ है। यह खबर न्यूज़ एंजेसी के द्वारा दी गई है। बता दें दिशा और सुशांत की मौत में महज कुछ ही दिनों का फसला है। दिशा ने 9 जून ( disha Committed suicide on 9 June ) को अपने घर की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं 14 जून को सुशांत ( On 14 June Sushant was found dead at his home. ) अपने घर पर मृत पाए गए थे।

कुछ समय पहले सामने आई दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ( Disha's postmortem report ) सामने आई है। जिसमें उनके सिर और शरीर के कुछ हिस्सों पर आप्रकृतिक निशाने ( Unnatural targets have been found on parts of the body ) पाए गए हैं। वहीं दिशा ने 9 जून को खुदखुशी की थी, लेकिन उनका पोस्टमार्टम 11 जून ( Postmortem on 11 june ) को हुआ था। इन सब बातों के सामने आने पर मुंबई पुलिस शक के कटघरे में खड़ी होती जा रही है। रिपोर्ट पर डॉक्टर्स ( Doctors statement ) का कहना है कि 'दिशा के शरीर पर जो निशान है वह 14 वीं मंजिल से गिरने की वजह से भी आ सकते हैं।' बता दें बीते दिन दिशा के पिता ( Disha's father file complaint ) ने एक शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने बेटी को बदनाम करने की बात कही है।