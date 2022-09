सलमान खान की वजह से The Kapil Sharma Show में फिल्म के प्रमोशन के लिए नहीं गईं ऐश्वर्या राय?

लंबे समय के बाद हर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को 'पोन्नियिन सेल्वन -1' में देखने के लिए बेताब है। मणिरत्नम की फिल्म 1 एक दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के लिए स्टारकास्ट जान झोंक रही है। हाल ही में पूरी टीम द कपिल शर्मा शो में पहुंची, लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस ऐश्वर्या गायब दिखीं।

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन-1' सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन किया जा रहा है। इस साल रिलीज हुई साउथ की फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है। इसलिए 'पीएस 1' से भी निर्माताओं को काफी उम्मीदें हैं। फिल्म के प्रमोशन के लिए टीम साउथ से लेकर टीवी के शोज तक में चक्कर लगा रही है। इसी सिलसिले में पोन्नियिन सेल्वन-1 की टीम 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंची।

