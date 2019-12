पहली एनिवर्सरी के बाद प्रियंका चोपड़ा के लिए बड़ी खुश खबरी, बधाईयों का लगा तांता

यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा को न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समारोह 'यूनिसेफ स्नो फ्लेक बॉल' में सम्मानित किया गया। ग्लोबल स्टार प्रियंका को डैनी काये ह्मूमैनिटेरियन अवॉर्ड दिया गया। इस अवॉर्ड के लिए एक्ट्रेस को यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड की ओर से नॉमिनेट किया गया था। यह न्यूयॉर्क का सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह है। जिसमें यूनिसेफ की ओर से मानवता की भलाई के लिए काम करने वाले लोगों को अवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ये वाकई में देसी गर्ल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वे हर साल युनिसेफ के साथ एक हफ्ता गुजारती है। जिसमें वो अपने सभी काम पीछे छोड़कर सिर्फ मदद करती है।

प्रियंका के अलावा 'स्प्रिट ऑफ कम्पेशन अवॉर्ड' यूनिसेफ सपोर्टर्स मर्जोलेन और इवाउट स्टीन बर्जेन को मिला। इस समारोह में एक बार फिर से प्रियंका का ग्लैमरस लुक देखने को मिला। जहां प्रियंका ने रेड गाउन पहना था तो वही वो ब्लैक कोट पहन समारोह में आई। इस दौरान प्रियंका के लुक की भी काफी तारीफें की जा रही थी। इसके साथ ही एक्ट्रेस को बधाई दी जा रही हैं।

From volunteer to Goodwill Ambassador, @priyankachopra shared her personal @UNICEF journey with us earlier tonight. “[Volunteering] is not about intention. It is about action.” #UNICEFSnowflake pic.twitter.com/Iras3KFZJV

“Giving back is no longer a choice. Giving back has to be a way of life,” says @UNICEF Goodwill Ambassador @priyankachopra, receiving the Danny Kaye Humanitarian Award at tonight’s #UNICEFSnowflake Ball. “Let us live up to our children’s dreams.” 👏👏👏 pic.twitter.com/ltfKSq7AiR