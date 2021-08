Tokyo Olympics: पीवी सिंधु ने जीता कांस्य पदक, सारा अली खान, अभिषेक बच्चन सहित सेलेब्स ने दी बधाई

मुंबई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में रविवार को कांस्य पदक जीत लिया। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर अपना दूसरा ओलंपिक मेडल जीता है। इस जीत के साथ सिंधु पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिसने ओलंपिक में दो मेडल जीते हैं। पहलवान सुशील कुमार के बाद वह दो मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। जैसे ही सिंधु के मेडल जीतने की जानकारी मिली, देशभर से खिलाड़ी को बधाईयां और शुभकामनाएं मिलने लगीं। बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें पीछे नहीं रहे। सिंधू की जीत पर बधाई देने वालों में दीपिका पादुकपोण, सारा अली खान, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, तापसी पन्नू, दलकिर सलमान व अन्य सेलेब्स शामिल हैं।

समांथा अक्किनेनी ने सिंधु के लिए लिखा कि वह सिंधु के कड़े परिश्रम का सम्मान करती हैं। उन्होंने सिंधु को स्पेशल भी बताया। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखा,'और उन्होंने फिर कर दिखाया। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती कि इसमें कितना लगता है। हम आपको प्यार करते हैं और आपकी मेहनत और लगन का सम्मान करते हैं। आप बहुत स्पेशल हो।'

Our girl is getting home the bronze !!!!!

She did it!!!

One colour at a time I say!

Come on champ @Pvsindhu1

This calls for a celebration !!!!!!

You are one of a kind, let’s celebrate YOU! — taapsee pannu (@taapsee) August 1, 2021

तापसी पन्नू ने सिंधु की जीत की खुशी में लिखा,'हमारी लड़की घर कांस्य पदक लेकर आ रही है। उसने कर दिखाया। मैं कहूंगी कि एक बार मे ये एक ही कलर है। सेलिब्रेशन बनता है। आप अपने आप में अलग हो। आपको बधाई देती हूं।'

Congratulations @Pvsindhu1 on winning the bronze🥉 and also for becoming the first Indian woman to win two Olympic medals. You make India proud 🇮🇳 pic.twitter.com/G8rKWbhFOO — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 1, 2021

अभिनेता अभिषेक बच्चन ने लिखा,' कांस्य पदक जीतने और दो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर बधाई। आपने देश को गौरव का अहसास करवाया है।'

वरुण धवन ने मैच की एक फोटो लेकर दी सिंधु को जीत की बधाई।

सारा अली खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सिंधु की जोशीले अंदाज की फोटो लगा दी, बधाई।

दीपिका पादुकोण ने कुछ इस तरह दी सिंधु को जीत की बधाई।

एक्टर रणदीप हुड्डा ने लिखा,'ये भारतीय महिला है जो हमें रास्ता दिखा रही हैं...ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं सिंधु।'

The game had everything! From utter court dominantion to perfectly timed smashes. @Pvsindhu1 bags home the bronze! She's done it again 🙌🏽



📸: Reuters / Leonhard Foeger pic.twitter.com/bsVCeBQZrj — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) August 1, 2021

Yet another historic win.. by one of India's best!! Congratulations on winning the bronze @Pvsindhu1! Immensely happy and proud!! 👏👏👏 #Tokyo2020 pic.twitter.com/QtxlRvndEo — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 1, 2021

गौरतलब है कि सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया था। भारतीय दल के इस ओलंपिक के अब तक के सफर में दो मेडल आए हैं। पहला मेडल मीराबाई चानू ने वैट लिफ्टिंग में दिलावाया था। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था।

