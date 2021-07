सलमान खान ने दी मीराबाई चानू को जीत की बधाई, ट्वीट कर कहा- 'आप तो असली दंबग हो'

नई दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में नेशनल वेटलिफ्टर सैखोम मीराबाई चानू ने शनिवार को पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। सैखोम मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में खेल कर पदक अपने नाम कर खाता खुल दिया। उनकी शानदार जीत का खुशी पूरे भारत ने मनाई। देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़ी हस्तियों ने मीराबाई चानू को जीत बधाई दी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने भी मीराबाई चानू की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया रखी।

Congratulations @mirabai_chanu on becoming a nation’s superstar today! You made us proud & how!! Aap to asli dabangg nikli! #Tokyo2020 #TeamIndia