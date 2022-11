राखी सावंत को सता रहा है किसका डर? इवेंट में चिल्लाकर चिल्लाकर बोलने लगीं- आदिल को कोई नहीं छीन सकता

इंडस्ट्री की अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहने वाली और अपने अजीबो-गरीब बयान देने वाली एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत (Rakhi Sawant) इन दिनों आदिल के प्यार में डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये जहां भी जाती हैं आदिल इनके साथ नजर आते हैं। अब एक्ट्रेस का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह आदिल का हाथ थामे हुए दिखाई दे रही हैं और जोर जोर से कह रही हैं आदिल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है।

Published: November 14, 2022 10:51:09 am

ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अक्सर अपनी हरकतों के चलते लाइमलाइट में रहती हैं कभी अपने प्यार आदिल को लेकर तो कभी बयानों को लेकर। ये जहां भी जाती हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। इन दिनों राखी सांवत इपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। एक बार फिर वो आदिल के साथ एक इवेंट में स्पॉट हुईं।

rakhi sawant spotted with boyfriend adil durrani in an event