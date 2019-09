रानू मंडल का पहला गाना Teri Meri Kahani रिलीज, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर पेट भरने वाली रानू मंडल (Ranu Mandal) का पहला गाना रिलीज हो गया है। इस गाने ने आते ही धमाल मचा दिया है। बता दें कि रानू का पहला गाना है 'तेरी मेरी कहानी' (Teri Meri Kahani)। उन्होंने यह गाना हिमेश रेशमिया की आगामी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर (Happy Hardy And Heer)' के लिए रिकॉर्ड किया है। रानू का ये गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

बता दें कि जब रानू मंडल का रेलवे स्टेशन पर गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था तो हिमेश उनकी आवाज से काफी इंप्रेस हुए थे। इसके बाद उन्होंने रानू को रियलिटी शो 'सुपरस्टार सिंगर' के सेट पर भी बुलाया था। यहां उन्होंने रानू से अपनी फिल्म 'हैप्पी हार्डी एंड हीर' के लिए गाना गाने का अनुरोध किया था।

Himesh Reshammiya & #RanuMondal's sensational song #TeriMeriKahani from #HappyHardyAndHeer is now live on @tipsofficial’s @YouTubeIndia channel! The song is penned by @Musicshabbir and features @soniamaan01. Watch it right now!! https://t.co/4zOEOGqvNl pic.twitter.com/XAopoSD3wT