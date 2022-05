जब अचानक सबके सामने दीपिका पादुकोण की गोदी में बैठ गए रणवीर सिंह, जानें फिर हुआ क्या

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बी-टाउन के लविंग कपल कहे जाते हैं। दोनों को सथ में खूब पसंद भी किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो या पब्लिक प्लेस। हाल ही में रणवीर सिंह अपनी लव लेडी दीपिका के पास कांस पहुंचे थे।

Published: May 27, 2022 11:50:30 am

ranveer singh sits on deepika padukone lap actress said my trophy