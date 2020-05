पान/गुटखा की दुकानों के खुलने पर Raveena Tandon ने किया ट्वीट- कहा, 'थूकना फिर से शुरू कर दिया जाएगा'

नई दिल्ली। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोनावायरस ( Coronavirus ) आज महीनों बाद भी दुनियाभर में अपना आतंक मचा रहा है। कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए देशभर में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। कई इलाकों को जोन के हिसाब से बांट दिया गया है। जिसमें रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन शामिल है। ऐसे में लॉकडाउन के बीच ग्रीन जोन में बंद शराब और पान की दुकानों को खोलने का आदेश आ चुका है। ये देखते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ( Raveena Tandon ) ने ट्वीट कर सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

रवीना टंडन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 'वो इस फैसले से बुहत नाराज़ हैं। पान/गुटखा की दुकानों के फिर से शुरू होने के लिए खुशी मनाओ। बहुत अच्छा, थूकना फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कमाल है।' बता दें रवीना ने ANI एंजेसी के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए ये लिखा है। जिसमें इन दुकानों के खोलने की जानकारी दी गई थी। रवीना के इस रीट्वीट पर उनके फैंस और कई लोग उनकी इस बात का समर्थन करते हुए दिखाई दे दिए।

Opening liquor shops during the lock down will only bring disastrous results . In any case according to all the surveys nowadays domestic Violence has increased to a large extent .liquor will make these days even more dangerous of for women and children .