मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर पत्थरभाजी को लेकर जावेद अख्तर ने जमकर उतारा गुस्सा,एकजुट होने की दी सलाह

नई दिल्ली। बीते दिन मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हुई पत्थरबाजी से गीतकार जावदे अख्तर ( Javed Aktar ) ट्वीट कर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट कर जमकर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि अपनी जान को खतरें में डालकर दूसरों की मदद करने वालों पर हमला करने के लिए कितना अज्ञानी होना पड़ता है। मुरादाबाद में जो हुआ है, वो बहुत ही शर्म की बात है। मैं वहा के शिक्षित लोगों से अनुरोध करता हूं..अज्ञानियों को समझाएं।

I can’t imagine how ignorant one has to be to attack those who are at the risk of their own lives are out there to save other lives What has happened in Moradabad is a matter of great shame I request the educated people of that city to some how contact and educate such ignorants