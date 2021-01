Sara Ali Khan ने राष्ट्रपति भवन से दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बोलीं- मेरा भारत महान

नई दिल्ली: देशभर में मंगलवार को 72वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हर कोई देशभक्ति में डूबा हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर हर कोई तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें शेयर कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं, बॉलीवुड स्टार्स ने भी सोशल मीडिया पर अलग-अलग अंदाज में गणतंत्र दिवस के मौके पर बधाई दी। एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।

सारा अली खान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम (Sara Ali Khan Instagram) पर पोस्ट की हैं। तस्वीरों में सारा किसी के साथ नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन की ठीक सामने खड़ी सारा ने व्हाइट कलर का सूट और पिंक कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। मेरा भारत महान। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उनके पोस्ट पर अब तक 10 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं।

Look who is in Delhi #SaraAliKhan #Bollywood pic.twitter.com/wnn2WBSkg5