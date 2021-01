कंगना रनौत का किसानों पर फूटा गुस्सा, बोलीं- आज दुनिया में हम मजाक बनकर रह गए हैं

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर दिल्ली (Delhi) में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों ने शांतिपूर्ण रैली करने की बात कही थी लेकिन दोपहर होते-होते किसान रैली (Kisan Rally) ने उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस और किसानों के बीच जमकर पत्थरबाज़ी हुई। कई पुलिस वाले और किसान इस झड़प में घायल हो गए। पूरे दिल्ली में दिनभर बवाल मचा रहा है। किसानों ने जगह-जगह प्रदर्शन कर दिल्ली को जाम कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।

कंगना ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह कहती हैं, "दोस्तों हम देख रहे हैं कि कैसे आज गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हमला किया गया है। वहां पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया है। हम उन कुछ देशों में से हैं, जो कोरोना में जीत रहे हैं। हम पूरे विश्न का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम बाकी देशों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम इसका जश्न आज मना सकते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरे देश को झुंझला कर रख दिया है। जिस तरह की तस्वीरें लाल किले से आ रही हैं।"

कंगना आगे कहती हैं, "ये जो आतंकी खुद को किसान कहते हैं, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। ये सरेआम हो रहा है। सरेआम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बनकर रह गए हैं। कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गंवारों की तरह कभी भी नंगे होकर बैठ जाते हैं। इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसे एक कदम आगे लेकर जाता है तो दस कदम पीछे खींचकर इसे वापस लाया है। उन सबको जेल में डालो, जो इस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है। मजाक बनकर रह गया है ये देश, इसका सुप्रीम कोर्ट, इसकी सरकार सब मजाक बनकर रह गया है।"

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx