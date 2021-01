Shilpa Shetty से हुई बड़ी गलती, गणतंत्र दिवस के मौके पर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, जमकर हुईं ट्रोल

नई दिल्ली: आज पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग देशभक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। हालांकि इस बीच एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल, शिल्पा ने गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस लिख दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वह बुरी तरह ट्रोल हो गईं।

शिप्ला शेट्टी ने ट्वीट कर लिखा, "72वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हर भारतीय को हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए उन अधिकारों और कर्तव्यों को कायम रखने की प्रतिज्ञा करें, जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे सभी नागरिकों के लिए। जय हिंद।" हालांकि जैसे ही शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने फौरन अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया।

एक यूजर ने शिल्पा शेट्टी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "ऐसे कैसे चलेगा दीदी।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "मैडमजी स्कूल नहीं गई थीं क्या? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर ही नहीं पता। ज्यादा नशा करती हो शायद। आज सुबह ही नशा किया था न।"

Madam ji school nhi gyi thi kya..? 🤣🤣🤣🤣🤣 Gantantra diwas aur swatantrata diwas me andar hi nhi pta..



🤪🤪Zyda nasshe krti ho shyd..



Aaj subah hi nasshe kiya tha na