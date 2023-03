Satish Kaushik: नहीं रहे मिस्टर इंडिया के कैलेंडर, सतीश कौशिक की 'द कश्मीर फाइल्स' थी आखरी फिल्म

नई दिल्ली Mar 09, 2023

Satish Kaushik: नहीं रहे मिस्टर इंडिया के कैलेंडर। नहीं रहें दीवाना मस्ताना के पप्पू पेजर। नहीं रहे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निर्देशक और निर्माता। सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके जीवन की आखरी फिल्म थी 'द कश्मीर फाइल्स'।





Satish Kaushik Passed Away: सतीश कौशिक ने अपनी एक्टिंग और डाइरेक्शन से सभी का दिल जीता लिया। ऐसे महान कलाकार, निर्देशक अचानक से यू हमेशा के लिए अलविदा कह जाना सभी को खल रहा है। यह उनकी एक्टिंग, स्वभाव और उनकी अद्भुत पर्सनालिटी का ही जादू हैं कि आज उनके जाने के बाद उन्हें सभी याद कर रहें हैं। पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। सभी उन्हें अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहें हैं। उनकी तबीयत बिगड़ी और कार में उन्हें (Satish Kaushik Death by Heart Attack) दिल का दौरा पड़ा। जिसकी वजह से (Satish Kaushik Death Reason) उनकी मृत्यु हो गई। सतीश कौशिक की आखरी फिल्म थी निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की 'द कश्मीर फाइल्स'। सतीश कौशिक ने अपनी आखरी फिल्म अपने फ्रेंड अनुपम खेर के साथ ही की थी 'द कश्मीर फाइल्स'। अपने बेस्ट फ्रेंड और को-स्टार अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अनुपम खेर ने लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम। Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि 'जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है। लेकिन अपने जिगरी दोस्त के बारे में ये लिखूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। कई बॉलीवुड सेलेब्स अपने चहेते एक्टर और निर्देशक को अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहें हैं।