Shabana Azmi ने बेसहारा बच्चों की तस्वीर साझा कर बयां किया दर्द, यूजर्स ने पाकिस्तान की पुरानी फोटो बताकर किया Troll

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है। ऐसे में लोग अपने घरों में बंद हैं, कुछ सीमित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इन सबका सबसे ज्यादा खामियाजा प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को उठाना पड़ा है। खाना-पानी ना होने के कारण वो पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। सरकार द्वारा बसे और स्पेशल ट्रेने चलाई जा रही हैं लेकिन फिर भी स्थिति विकट है। कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोज़ लगातार सामने आए हैं जिनको देख आपकी भी रूह कांप जाए। इसी बीच शबाना आजमी (Shabana Azmi) ने भी एक तस्वीर साझा कर अपना दर्द बयां किया लेकिन वो ट्रोल (Troll) हो गईं।





मजदूरों की सड़क पर बिलखते हुए चलने की तस्वीरें देखकर आम लोग से लेकर सेलेब्स भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि शबाना आजमी को आखिर यूजर्स ने लताड़ क्यों लगाई। तो बता दें कि उन्होंने अपने ट्विटर (Twitter) पर जो तस्वीर शेयर की है उसे यूजर्स ने एक साल पुराना बताया है। यहां तक कि कई यूजर्स ने इस फोटो को पाकिस्तान का बताया और शबाना पर फेक न्यूज (Fake News) फैलाने का आरोप भी लगाया।





You posted the pic as if you took the pic .. Are you sharing old photo to create unrest? Shame on you Shabana Mam.



Thanks @ShankarVIyer4 for sharing the info. pic.twitter.com/EgfOGyQlHA