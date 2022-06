इतनी सी गलती के लिए Shah Rukh Khan ने मांगी माफी, सच्चे जेंटलमैन हैं किंग खान

इन दिनों शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. इसी बीच उन्होंने एक छोटी सी गलती के लिए माफी मांगी, जिसकी वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

Published: June 23, 2022 09:39:07 am

इंडस्ट्री से लेकर अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं. 'जीरो' फिल्म के 4 साल बाज शाहरुख बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं. ऐसे में उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वो जल्द ही 'पठान', 'डंकी', 'जवान' जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. इसी बीच शाहरुख से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है, जिसको सुनने के बाद हर किसी के दिल में किंग खान के लिए दोगुना इज्जत बढ़ गई है. शाहरुख को हमेशा से ही उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है.

Shah Rukh Khan Apologizes For Being Late On Ad Shoot