मुंबई। बॉलीवुड के 'किंग खान' कहे जाने वाले अभिनेता शाहरुख खान ने बुधवार को सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अपने फैंस के साथ #AskSRK सेशन रखा। इसमें फैंस ने अभिनेता से पर्सनल लाइफ से लेकर फिल्मी करियर से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछे। अभिनेता ने फैंस के सवालों के अपनी हाजिर जवाबी से जवाब दिए। एक फैन ने शाहरुख से पूछ लिया कि लड़कियां कैसे पटाएं? इस पर अभिनेता ने फैन को फटकार लगा दी।



#AskSRK सेशन में अजब-गजब सवाल

#AskSRK सेशन में एक फैन ने शाहरुख को पूछा,'लड़की पटाने के लिए एक-दो टिप्स दे दो।' इसके जवाब में शाहरुख ने रिप्लाई दी,'पटाना जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करें। थोड़ा सज्जन बनो और सम्मान देने की कोशिश करें।' एक फैन ने पूछा,'टीन एज गर्ल्स को उनकी एपियरेंस को लेकर असुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?' इस पर शाहरुख ने कहा,' सभी लड़कियों के पास एक सुंदरता होती है जो कि एक-दूसरे से अलग होती है। तुलना न करें और याद रखें आप सबसे अलग हैं।'

Start with not using the word ‘Patana’ dor a girl. Try with more respect gentleness and respect. https://t.co/z1aJ0idK0t — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

All girls have a beauty which is different from each other. Don’t compare...and remember you are unique. https://t.co/7crO6QCdvk — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

Bhai bana raha hoon...bana raha hoon!!! https://t.co/RqXaTZTjfp — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

Arre so many films waiting to release in the cans....our turn will come after them don’t worry! https://t.co/k8xDDYmgnL — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

एक दूसरे फैन ने पूछा कि शाहरुख कब बिग स्क्रीन पर नजर आएंगे। इस पर स्टार ने कहा,'भाई बना रहा हूं, बना रहा हूं।' इसी तरह का एक सवाल अन्य फैन ने पूछा,'आने वाली कौनसी मूवी में आपकी झलक देखने को मिलेगी, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं।' शाहरुख ने इसके जवाब में कहा,'बहुत सारी फिल्में रिलीज का इंतजार कर रही हैं, हमारी बारी उनके बाद आएगी, चिंता न करें।'

Raakh QSQT Dangal Lagaan 3 Idiots https://t.co/5DrnHkDFBM — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

As always bhai toh bhai hi hai! https://t.co/DS8wbcSjpp — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 31, 2021

साथी कलाकारों को लेकर फैंस ने पूछे ये सवाल

एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि उन्हें आमिर खान की कौनसी मूवीज पसंद हैं। इस पर एक्टर ने बताया कि उन्हें आमिर की 'दंगल, 'लगान', 'कयामत से कयामत तक', '3 ईडियट्स' और 'राख' पसंद है। एक अन्य फैन ने कहा कि वे सलमान खान के साथ दो फिल्में शूट कर चुके हैं, उनके बारे में दो शब्द कहें। इस पर स्टार ने कहा,'हमेशा की तरह भाई तो भाई ही है ना।' एक फैन ने शाहरुख स्टारर मूवी 'जब हैरी मैट सैजल' के रीमेक के बारे में पूछा, तो शाहरुख ने कहा,' हा हा हा! यहां ट्विटर पर सब बॉक्स आफिस फेलियर का ही सीक्वल क्यों मांग रहे हैंं।' एक अन्य फैन ने पूछा,' करियर के लिहाज से 23 साल की उम्र में सही चयन करना कितनी बड़ी समस्या होती है। ये बहुत लेट है या मैं पैनिक हो रहा हूं।' इस पर एक्टर ने जवाब दिया,' उम्र केवल संख्या है....कड़ी मेहनत करो और सबकुछ अच्छा होगा। मैंने 26 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू किया। अपना समय खराब मत करो, बस यही बात है।'