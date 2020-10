मुंबई। बॉलीवुड में 'किंग खान' के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान ( Shahrukh Khan ) ने छत्तीसगढ़ के कोरोना वॉरियर्स ( Corona Warriors ) के लिए 2000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पीपीई) किट्स डोनेट की है। ये Personal Protective Equipment (PPE) kits शाहरुख ने अपने एनजीओ मीर फाउंडेशन ( Meer Foundation ) के जरिए दिए हैं। इस मदद के लिए छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव ने आभार जताया है।

कैबिनट मंत्री ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंह देव ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर अभिनेता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,'हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए पीपीई किट मुहैया कराने के लिए मैं शाहरुख खान और मीर फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं। राजश्री देशपांडे को हमसे सम्पर्क करवाने और इसे संभव बनाने के लिए भी धन्यवाद। आपकी इस उदारता ने हमारे हेल्थकेयर हीरोज की सुरक्षा करने के लिए कई लोगों को प्रेरित किया है।'

I express my heartfelt gratitude to @iamsrk & @MeerFoundation for providing PPE kits to protect our frontline warriors. Thanks @rajshriartist for connecting us and making this possible. Your generosity has inspired many more to protect our healthcare heroes. pic.twitter.com/SL47SjwzsI

शाहरुख ने कही ये बात

छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा,'सर, हम सब हमारे बहन और भाइयों की इस मुसीबत के समय से उबरने के लिए जो भी संभव है, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को इस अभियान के लिए शुभकामनाएं।' इस ट्वीट पर शाहरुख के फैंस ने अपने चहेते स्टार की जमकर तारीफ की है। लोगों का कहना है कि शाहरुख शुरू से इस महामारी से निपटने के लिए मदद कर रहे हैं।

Sir, We all are trying in whatever capacity we can to help our brothers and sisters to overcome these hard times. Wishing you the best with these endeavors too. https://t.co/pZT3kv7yle