'लक्ष्मी बम' के बाद प्रकाश झा की 'Ashram' पर भी लगे धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप

मुंबई। बॉलीवुड फिल्मों, वेब सीरीज, टीवी शोज और ब्रांड विज्ञापनों में धार्मिक भावनाओं पर प्रहार करने और गलत छवि दिखाने को लेकर फैंस अब अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों और खास तौर पर लॉकडाउन के बाद ऐसे मामलों में तेजी आई है। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले अनुष्का शर्मा ( Anushka Sharam ) की 'पाताल लोक' ( Paatal Lok Web Series ) पर धार्मिक भावनाओं पर चोट के आरोप लगे थे। इसके बाद 'सड़क 2' ( Sadak 2 ) पर भी ऐसे ही आरोप लगे। ताजा मामला अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की 'लक्ष्मी बम' ( Laxmmi Bomb ) का है। इसमें अब प्रकाश झा की वेब सीरीज 'आश्रम' ( Ashram Web Series ) का नाम भी जुड़ गया है।

'आश्रम' में संतों की छवि खराब करने का आरोप

प्रकाश झा की वेब सीरीज का पहला पार्ट जब आया, तब इस पर ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। लेकिन अब दूसरे पार्ट के टीजर के लॉन्च होने के बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विरोध में आने वाले लोगों का कहना है कि बॉबी देओल स्टारर इस वेब सीरीज में हिन्दू धर्म के संतों और धार्मिक गुरुओं की छवि को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है।

Aashram and Gurus are pillor of Sanatan dharma @prakashjha27 wants to breakdown the Pillor of Sanatan Dharma by insulting Ashram Culture Does he have guts to show other religious place such way? It's an conspiracy. We demand #Arrest_Prakash_Jha @MNageswarRaoIPS @KiranKS pic.twitter.com/aIp36QoNfD

#Arrest_Prakash_Jha



Looking at the global repercussions for the said "blasphemy" of the the most peaceful religion of the planet,



We Hindus will never ever dream to counter in that fashion!



But there is a limit to "Tolerance"!



We demand constitutional justice!@MIB_India pic.twitter.com/OiLsA8cNKs