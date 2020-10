Kangana Ranaut ने आमिर खान पर कसा तंज, बोलीं- इंटॉलरन्स गैंग से कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं

मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) के खिलाफ मुंबई में एक और क्रिमिनल केस फाइल किया गया है। इसमें उन पर मुंबई पुलिस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत के मामले में कंगना की टिप्पणी के खिलाफ एक वकील ने ये आरोप लगाए हैं। इसके बाद कंगना ने ट्वीट में आमिर खान ( Aamir khan ) पर निशाना साधते हुए अपनी बात कही है।

'फ्रॉड नहीं हूं'

कंगना ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'कैंडल मार्च गैंग, अवॉर्ड वापसी गैंग देखो ऐसा होता है एंटी फासीवाद विरोधी सुधारकों के साथ, तुम्हारी तरह नहीं जिनको कोई पूछता भी नहीं, मुझे देखो, महाराष्ट्र में फासीवादी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मेरे जीवन का महत्व हैै। तुम सब की तरह फ्रॉड नहीं हूं।' हालांकि कंगना ने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया।

'जेल जाने का इंतजार कर रही हूं'

एक और ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं सावरकर, नेता जी बोस और झांसी की रानी की उपासक हूं। आज सरकार मुझे जेल में डालने का प्रयास कर रही है। इससे मुझे मेरी पसंद को लेकर आत्मविश्वास मिलता है। जेल जाने का इंतजार कर रही हूं और वैसी ही यातनाएं झेलूंगी जैसी मेरे आदर्शों ने झेली। इससे मेरे जीवन को अर्थ मिलेगा। जय हिन्द।'

Candle March gang, award vapsi gang dekho this is what happens to anti fascist establishment revolutionaries, not like you all tumko koi poochta bhi nahin, look at me there is a meaning to my life fighting real fascist government in Maharashtra not a fraud like you all. https://t.co/xBMQjQJq39

I worship people like Savarkar, Neta Bose and Rani of Jhansi. Today the government trying to put me in jail that makes me feel confident of my choices, waiting to be in jail soon n go through same miseries my idols were subjected to, it will give a meaning to my life, Jai Hind 🙏