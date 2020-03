कोरोना ने नेहा कक्कड़ को सिंगर से बनाया शायरा, इंस्टाग्राम पर हुए 3.47 करोड़ फॉलोअर्स

View this post on Instagram

Ghar Pe Baitha Hai Har Ek Insaan! 🤭 Written by #ShaayarNehaKakkar #NehaKakkarQuotes 🥰😇 . Love @indiatiktok ❤️😇 . #JantaCurfew #21Days Ghar pe hi rahein Plz 🙏🏼 . #NehaKakkar #GharPeBaithaHaiInsaan