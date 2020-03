कोरोना मरीजों पर मेहरबान हुए सोनू निगम, दुबई में फंसे सिंगर ने किया ये काम

बॉलीवुड सिंगर Sonu Nigam Corona वायरस के कारण इन दिनों दुबई में फंसे हुए है। इसके बावजूद वह लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपना मुंबई स्थित बंगला इस वायरस से पीड़ित मरीजों और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए खोल दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू ने मुंबई के मड आइलैंड स्थित बंगले को कोरोना से संक्रमित मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए खोलने का फैसला किया है। सिंगर ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है। इस वक्त जो जैसे कर सकता है, उसे वैसे भारत सरकार की मदद करनी चाहिए। किसी का भी घर, मकान या बंगला खाली हैं, तो उन्हें इसका इस्तेमाल भारत सरकार की मदद करने में करना चाहिए।

सोनू ने आगे कहा कि अगर इटली, स्पेन और यूकेन की मौजूदा हालत देखें, मुझे लगता है कि इंडिया इसके लिए तैयार है। हमारे देश में 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है। ऐसे में खतरा काफी ज्यादा है। हम हमारे देश के अस्पतालों में इतनी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को देखें वह इस समस्या से कैसे मुकाबला कर रहा है। उन्होंने एक किलोमीटर लंबा इमरजेंसी वार्ड तैयार किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों इसमें रह सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनू निंग करजात स्थित अपने फॉर्म हाउस को भी कोरोना वायरस पीड़ित के लिए खोल सकते हैं।

Aayurved is doing wonder since ancient time and yet again it can be a game changer. #AyurvedaFightsCorona pic.twitter.com/07y9gpmjN2