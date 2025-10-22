‘यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं… उठ जाता,’ सालों से जारी है इस एक्टर की इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी

सनी देओल (सोर्स: X)
Sunny Deol Enemies: सनी देओल बॉलीवुड में एक्शन हीरो, दमदार डायलॉग और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके साथ सनी देओल के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं? यहां तक कि सनी देओल इन कलाकारों से बात करना तो दूर, उनका चेहरा भी नहीं देखते। खबरों के अनुसार सनी देओल के उनसे ऑनस्क्रीन नहीं बल्कि ऑफस्क्रीन दुश्मनों के बारे में, जिसमें शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक का नाम शामिल है।
इस लिस्ट में पहला नाम अजय देवगन का है, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। साल 2002 में 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंह' की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। हालांकि, लड़ाई की पता नहीं है।
इस लिस्ट में दूसरा नाम ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम है, दरअसल, एक समय था जब ऐश्वर्या राय ने सनी देओल के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। एक्ट्रेस का ये फैसला सनी देओल को पसंद नहीं आया था और तभी से दोनों के बीच अनबन शुरू गई है।
फिल्म 'जोशीले' में अनिल कपूर और सनी देओल ने साथ काम किया था। जिसमें दोनों के बीच दुश्मनी तब शुरू हुई जब फिल्म के हिट होने का क्रेडिट अनिल कपूर को मिला और सनी देओल को नहीं, तब सनी देओल काफी नाराज हो गए थे। उसके बाद से उन्होंने उससे बात नहीं की।
शाहरुख खान और सनी देओल के बीच फिल्म 'डर' के दौरान एक सीन को लेकर लड़ाई हुई थी। दरअसल, सनी देओल उस सीन से खुश नहीं थे और उन्होंने इस बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक-दूसरे के साथ काम करना तो दूर, शक्ल भी नहीं देखी।
अक्षय कुमार और सनी देओल की लड़ाई की वजह रवीना टंडन थीं। कहा जाता है कि रवीना टंडन ने सनी देओल को बताया था कि अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया है। ये सुनकर सनी देओल को अक्षय कुमार पर गुस्सा आया और उन्होंने आज तक उनसे कोई बात नहीं की।
साथ ही, सनी देओल की 'गदर' और आमिर खान की फिल्म 'लगान' का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुआ था। सिर्फ यही नहीं, दोनों की फिल्म 'घायल' और 'दिल' भी एक ही समय पर रिलीज हुई थीं। हालांकि, अब दोनों जल्द ही फिल्म 'लाहौर 1947' में नजर आएंगे।
