‘यह ढाई किलो का हाथ जब उठता है न, तोह इंसान उठता नहीं… उठ जाता,’ सालों से जारी है इस एक्टर की इन 6 लोगों से कट्टर दुश्मनी

Sunny Deol Enemies: सनी देओल बॉलीवुड में एक्शन हीरो, दमदार डायलॉग और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके साथ सनी देओल के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं? यहां तक कि सनी देओल इन कलाकारों से बात करना तो दूर, उनका चेहरा भी नहीं देखते। खबरों के अनुसार सनी देओल के उनसे ऑनस्क्रीन नहीं बल्कि ऑफस्क्रीन दुश्मनों के बारे में, जिसमें शाहरुख खान से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक का नाम शामिल है।