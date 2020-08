Sushant Singh Rajput case: रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ में नहीं किया सहयोग, कहा- याद नहीं है

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से शुक्रवार को ईडी ने लगभग चार घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती (Money Laundering case against Rhea) और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज सुबह पहले खबर आई थी रिया ने ईडी दफ्तर में पेश होने से इंकार कर (Earlier Rhea refused to appear in ED office) दिया था। लेकिन बाद में प्रवर्तन निदेशालय के सख्त रवैये के बाद वो वक्त पर अपने भाई शॉविक चक्रवर्ती के साथ ऑफिस पहुंची। अब ईडी के सुत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती ईडी पूछताछ में सहयोग करती नजर नहीं (Rhea Chakraborty did not cooperate in probe) आई। उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने कई बार ये कहकर टाल दिया कि मुझे इस बारे में याद नहीं है।

सीएनएन न्यूज 18 के सुत्रों के मुताबिक, ईडी ने रिया चक्रवर्ती से कुछ सवाल पूछे जिसके जवाब वो नहीं दे (Rhea Chakraborty could answer many questions asked by ED) पाई। पहला सवाल जिसका रिया के पास कोई जवाब नहीं था। कम्पनी और रिया के पिता का पता एक जैसा क्यों है? दूसरा सवाल रिया कि पास इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा कहां से आया? तीसरा सवाल रिया और शॉविक का कंपनियों में क्या रोल है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब रिया नहीं दे पाई। बस बार-बार रिया ये कहती रही कि पुराने घटनाओं को बारी-बारी से याद नहीं कर सकती। इसके अलावा रिया ने अपने चार साल की ऑडिट रिपोर्ट ईडी को सौंपी (Rhea submitted the Sudit report to ED) है। वहीं ईडी ने श्रुति मोदी (Shruti Modi) से भी पूछताछ की है और सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) कल पूछताछ की जाएगी।

#BREAKING | Rhea Chakraborty tells ED she’s unable to recall details: ED source.



Rhea says ‘I don’t remember’ to ED questions: source.@Ashish_Mehrishi shares more details with @maryashakil.#WhoKilledSushant pic.twitter.com/FatN1pZ57y — CNNNews18 (@CNNnews18) August 7, 2020

बता दें कि हाल ही में रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स (Rhea Chakraborty call details) भी सामने आई हैं जिसमें उनपर लगे आरोप सही की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिया की कॉल डिटेल्स सुशांत केस में अहम सबूत का काम कर सकती हैं। पिछले छह महीनों में उन्होंने सुशांत के स्टाफ, अपने परिवार, श्रुति मोदी और महेश भट्ट को कई बार कॉल किया है। इसके अलावा सुशांत की मौत की बाद उनकी मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे (Mumbai DCP Abhishek Trimukhe) से भी उनकी चार बार बातचीत हुई है। जिसपर मुंबई पुलिस की तरफ से सफाई में कहा गया है कि ये फोन कॉल्स जांच पड़ताल को लेकर कई गई थी।