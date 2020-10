Sushant Singh Rajput Case को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कही बड़ी बात, ऑरेंज जूस को लेकर खड़ा हुआ विवाद

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत को लगभग 4 महीने पूरे हो चुके हैं वहीं इस केस का फाइनल निर्णय अभी नहीं आया है। लेकिन पिछले दिनों सामने आई एम्स की रिपोर्ट के दावे ने सुशांत के फैंस (Sushant fans) और परिवार को निराश कर दिया है। गौरतलब हो कि एम्स की रिपोर्ट ने सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया था और मर्डर की थ्यौरी को खारिज कर दिया था। वहीं सीबीआई (CBI) ने भी एम्स की रिपोर्ट (AIIMS report) पर अपनी सहमति जताई थी। जिसके बाद सुशांत के चाहनेवाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि सुशांत आत्महत्या कर सकते थे। अब इसी बीच सुशांत केस में एक्टिव रहे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है।

सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी कई तरह के इशारे अपने ट्विटर अकाउंट पर करते रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है। सुब्रमण्यम ने ट्वीट करते हुए जूस के गिलास (Orange juice glass) की बात कही है। उन्होंने लिखा- सुबह का ऑरेंज जूस। सुशांत ने जिस गिलास में ऑरेंज जूस पिया था उसे संरक्षित क्यों नहीं किया गया? इसमें कोई भी हैरानी नहीं कि मुंबई पुलिस ने उनका अपार्टमेंट सील नहीं किया जो कि अप्राकृतिक मौत के मामलों में जरूरी होता है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर सुशांत के फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं। स्वामी की बात पर वो भी सवाल कर रहे हैं।

Morning orange juice. Why was the glass from which SSR drank orange juice not preserved? No wonder Mumbai Police did not seal his apartment as is mandatory in unnatural deaths.