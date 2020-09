CBI जल्द पेश करेगी सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल रिपोर्ट, हत्या के एंगल से नहीं इंकार.. शक की नहीं रहेगी कोई गुंजाइश!

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई (CBI) ने ये साफ कर दिया है कि अब जल्द ही फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनल होगी (Sushant final report) और इसमें किसी भी तरह की संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। टाइम्स नाऊ के मुताबिक, 17 सितंबर को सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट के लिए AIIMS की मेडिकल टीम एक मीटिंग करेगी और homicide की दिशा में बातचीत की जाएगी। सुशांत मामले में AIIMS के डॉक्टरों की एक टीम को इस केस में मेडिकल जांच करने का काम सौंपा गया था जो 17 सितंबर तक मिलने की उम्मीद है।

टाइम्स नाऊ के मुताबिक, सीबीआई की टीम AIIMS की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद अभी तक इकट्ठा किए गए सभी सबूतों के आधार पर सुशांत केस की फाइनल फाइल तैयार करेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट (forensic report) के आधार पर जो भी निष्कर्ष सीबीआई के द्वारा निकलेगा वो अंतिम होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि सीबीआई जो रिपोर्ट पेश करेगी उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं (CBI final report) रहेगा। यानी कि चाहे सुसाइड की दिशा में या फिर मर्डर की दिशा में रिपोर्ट सामने आए उसमें पूरे तथ्य बताए जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग लगातार होती रही है, ऐसे में जो फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएगी वो पूरे तथ्यों के साथ होगी।

