'नाम भी अतरंगी', कपड़े छोड़ अब Urfi Javed ने अपने नाम के साथ की फेरबदल, यूजर्स ले रहे मजे

उर्फी जावेद (Urfi Javed) वैसे तो अपने अतरंगी कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, लेकिन इन दिनों वो अपने नाम को लेकर छाई हुई है. हाल में उर्फी ने अपने नाम के साथ कुछ फेरबदल की है, जिसके बाद यूजर्स भी मजे ले रहे हैं.

Published: June 08, 2022 10:56:45 am

ओटीटी के बिग बॉस से अपने दमदार पहचान बनाने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) अक्सर ही अपने कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. वो हर दिन अपने अतरंगी अंदाज और फैशन सेंस को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, जिसके लिए ट्रोलर्स भी उनको ट्रोल करने में पीछे नहीं रहते, लेकिन इन दिनों उर्फी किसी ओर बात के लिए ट्रोल हो रही है. हाल में उर्फी ने अपने कपड़ों के नहीं बल्कि नाम के साथ छेड़छाड़ की है. जी हां, उर्फी ने अपने नाम की स्पेलिंग को बदला है. पहले उनके नाम की स्पेलिंग Urfi हुआ करती थी, जिसको उन्होंने Uorfi कर दिया है.

Urfi Javed Changed Her Name With Uorfi Javed