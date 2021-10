विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना के अंडरवियर वाले एड पर मचा बवाल, भड़के लोगों ने किए ये कमेंट्स

नई दिल्ली। बॉलीवुड स्टार्स को जितना उनके काम के लिए सराहा जाता है उतना ही वह ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाते हैं। हाल ही के वक्त में कई स्टार्स को एड के चलते ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। पहले ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ को जोमैटो एड के कारण लोगों की खरी-खोटी सुनने को मिली थी। उसके बाद आलिया भट्ट को ब्राइडल वियर एड की वजह से काफी ट्रोल किया गया था। अब विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना अपने एक एड के कारण ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं।

दरअसल, हाल ही में दोनों एक अंडरवियर के एड में नजर आए। जिसको लेकर अब लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर लोगों ने उनके एड पर तरह-तरह के रिएक्शन दिए हैं। लोगों को उनका ये एड बिल्कुल पसंद नहीं आया है। एड में देखा जा सकता है कि रश्मिका मंदाना एक योग इंस्ट्रक्टर की भूमिका में नजर आ रही हैं। तभी उनका ध्यान विक्की पर जाता है वह अपने दोनों हाथ ऊपर कर के ताड़ासन कर रहे होते हैं। इसी के बाद से रश्मिका विक्की के अंडरवियर के स्ट्रैप को गौर से देखने लगती हैं और उन्हें पॉइंट्स देने लगती हैं।

ये भी पढ़ें: सलमान खान को अपनी पहली फिल्म के लिए मिले थे सिर्फ इतने हजार, इस कारण सेट पर खा जाते थे 30 रोटियां

एड के दूसरे पार्ट में दिखाया गया है कि योगा रूम में रश्मिका अकेले होती हैं। वहां पर विक्की अपना योगा मैट लेने के लिए आते हैं। लेकिन उनका मैट सेल्फ के ऊपर वाली जगह पर रखा होता है। विक्की, रश्मिका की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं तो रश्मिका उन्हें मैट ऊपर से लेने को इशारा करती हैं। विक्की समझ जाते हैं कि रश्मिका को उनकी अंडरवियर की स्ट्रैप देखनी है। जिसके बाद विक्की कौशल अपनी मैट लेने के लिए हाथ ऊपर करते हैं तो उनकी अंडरवियर स्ट्रैप दिख जाती है, जिसे रश्मिका फिर से ध्यान से देखने लगती हैं।

ये भी पढ़ें: ट्विंकल खन्ना से निर्देशक ने की थी इस तरह के कपड़े पहनने की मांग, अपने जवाब से एक्ट्रेस ने कर दी बोलती बंद

Just saw a disgusting Ad of #MachobySporto. #RashmikaMandanna ogling at #VickyKaushal 's underwear and slowing the count during Yoga Session, imagine the genders reversed . — Sanatani Nationalist (@sanatanitweets) September 25, 2021

One of the cheapest ads I have seen in recent times...



Actresses like @iamRashmika might be ruining it for gals out there...



I don't think any gal will get so excited to see someone's macho... https://t.co/GcOVdb4lDu — Vivek Nair - The Thrifty Marketer (@vivektweetsso) September 25, 2021

dear @iamRashmika i saw your ad #machosporto and its realy disappointed me, i never expected this from you , you can't do this bcs you are a national crush and heart of millions, sorry if i said any wrong thing..

keep smiling and be happy — राaहुल Chugh (@IMRahullchugh) September 19, 2021

लेकिन उनके इस एड को लेकर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। लोग इस एड को अश्लील और वाहियात बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘ऐसे एड करने की स्थिति आ गई है, ये दिन आ गए हैं?’ एक यूजर ने लिखा, ‘जब महिलाएं समानता की मांग करती हैं, तो उनका मतलब यह नहीं है। लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करें। आखिर कौन इस तरह के एड को देख कर इस अंडरवियर को खरीदने का मन बनाएगा?’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘पब्लिसिटी और पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं आप लोग।’ एक यूजर ने रश्मिका के लिए लिखा, ‘डियर रश्मिका तुम्हारा माचो वियर एड देखा, बहुत बुरा लगा। मैं मायूस हूं कि तुमने उसे चुना। आपसे ऐसी उम्मीद न थी। तुम नेशनल क्रश हो लाखों दिल तुमको पसंद करते हैं, माफ करना कुछ गलत कहा हो तो।’