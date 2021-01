‘हाउस ऑफ़ वैक्स’ और ‘द कॉन्जुरिंग’ जैसी फिल्मों के स्क्रीनराइटर के साथ Vikram Bhatt बनाएंगे हॉरर मूवी

मुंबई। हॉलीवुड स्क्रीनराइटर केरी हेस और चाड हेस (Carey and Chad Hayes ), जिन्हें ‘हाउस ऑफ़ वैक्स’ ( House of Wax Movie ) और ‘द कॉन्जुरिंग’ ( The Conjuring Movie) जैसी फिल्मों में अपने काम के लिए जाना जाता है, वे कवि-गीतकार रोजम द्वारा लिखित पटकथा के परामर्शदाता होंगे। इस फिल्म का निर्देशन विक्रम भट्ट ( Vikram Bhatt ) करेंगे। रोजम, सऊदी अरब के कवि और गीतकार तुर्की अल-शेख ( Turki Al-Sheikh ) का नाम है।

मिलकर बनाएंगे बेस्ट हॉरर मूवी

‘द सेलो’ ( The Cello ) शीर्षक वाली फिल्म के बारे में बात करते हुए भट्ट ने कहा, ‘तुर्की अल-शेख और मैंने हॉरर थ्रिलर के लिए अपने प्यार के कारण सहयोग किया है और इसलिए हमने आज तक की सर्वश्रेष्ठ हॉरर फिल्म बनाने के लिए एक साथ काम करने का फैसला किया। जबकि केरी हेस और चाड हेस तुर्क अल-शेख द्वारा लिखी गई कहानी पर आधारित पटकथा पर परामर्श देंगे। मैं इसे निर्देशित करूंगा।’

सऊदी अरब में होगी शूटिंग

उन्होंने कहा,‘हम सऊदी अरब में फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग करने की योजना बना रहे हैं। मैं विशेष रूप से अलाउला के वर्जिन स्थान को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हूं।’ कैरी और चाड हेस ने संयुक्त रूप से बयान में कहा, ‘द कॉन्जुरिंग’ की सफलता के बाद हमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं और क्रिएटिव एक्जीक्यूटिव्स के साथ काम करने के कई अवसर दिए गए हैं।’ केरी और चाड हेस के अनुसार, ‘हम रोजम और विक्रम भट्ट के साथ विश्व स्तर पर काम करने के लिए उत्साहित हैं, दो अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जो दिल और आत्मा के साथ महान, डरावनी फिल्में बनाने का प्रयास करते हैं।’

साल के अंत में रिलीज होगी 'द सेलो'

उन्होंने आगे कहा,‘फिल्म निर्माण एक सहयोगी प्रक्रिया है और सर्वश्रेष्ठ के साथ काम करना सम्मान पाने जैसा है। हम ‘द सेलो’ के बारे में उत्साहित हैं, क्योंकि यह न सिर्फ इस प्रकार की फिल्मों के बारे में हमारे पसंद पर खरा उतरता है, बल्कि यह एक बेहतरीन कहानी का वादा भी करता है।’ ‘द सेलो’ इस साल के अंत में रिलीज होने की उम्मीद है।

सनी लियोन के साथ अनामिका

कुछ ही दिनों पहले विक्रम भट्ट ने अपनी नई वेब सीरीज 'अनामिका' की घोषणा की है। इसमें मुख्य किरदारों के लिए अभिनेत्री सनी लियोन और सोनाली सहगल को चुना गया है। 10 एपिसोड वाली इस सीरीज में एक्ट्रेस सनी अनामिका का किरदार अदा करेंगी। यह एक्शन से भरपूर शो होगा।