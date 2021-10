जब एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की मौत पर बेटे युग ने अजय देवगन को मारा थप्पड़, पढ़े पूरा किस्सा!

नई दिल्ली: When Ajay Devgn son Yug slapped him over Parineeti Chopra death scene: रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) निर्देशित और अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर 'गोलमाल अगेन' (Golmaal Again) को हाल ही 4 साल पूरे हुए। फिल्म में अरशद वारसी (Arshad Warsi), परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra), तबू (Tabu), तुषार कपूर (Tushar Kapoor), श्रेयस तलपड़े, नाना पाटेकर और कुणाल खेमू जैसे स्टार नजर आए थे। जहां इस फिल्म को लोगों ने इस खूब पसंद किया था और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। वहीं, इस फिल्म को देखने के बाद अजय देवगन को उनके बेटे युग ने थप्पड़ मार दिया था।

अजय देवगन ने खुद किया था खुलासा

दरअसल इस बात का खुलासा खुद अजय देवगन ने 'बॉलिवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में किया था। इंटरव्यू के दौरान जब अजय देवगन से पूछा गया कि 'गोलमाल' देखने पर उनकी वाइफ काजोल और बेटे युग (Ajay Devgn son Yug) का क्या रिऐक्शन था, तो अजय ने बताया कि बेटे ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था।

दोनों फिल्म की हर चीज पर बहुत हंस रहे थे

अजय ने कहा था कि 'वो दोनों फिल्म की हर चीज पर बहुत हंस रहे थे। काजोल तो चुप ही नहीं हो रही थीं। लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में मेरा बेटा रोने लगा। वह दो बार रोया और उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया था। उसका कारण था परिणीति की मौत वाले सीन। जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो रो रहा था। वो मेरी गोद में बैठा था और मैंने जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बोला 'मुझे रोते हुए मत देखो।

अगली फिल्म 'सूर्यवंशी' में नजर आएंगे

आपको बता दें कि 'गोलमाल अगेन' 2017 में रिलीज हुई थी। यह 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म थी। फिल्म में अजय देवगन के कॉमिक रोल को काफी पसंद किया गया था। अजय अब रोहित शेट्टी की अगली फिल्म 'सूर्यवंशी' में नजर आएंगे। यह फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और कटरीना कैफ आपको नजर आएंगे।

यह भी पढ़ें: NCB छापे के बाद वायरल हुईं अनन्या पांडे की पार्टी फोटोज, ऐसे करती हैं पार्टी