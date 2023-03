सतीश कौशिक ने प्रेग्नेंट नीना गुप्ता को दिया था शादी का ऑफर, कहा था - मैं हूं न, तू चिंता क्यों करती है?

Satish Kaushik Once Proposed Pregnant Neena Gupta: बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक न सिर्फ एक शानदार एक्टर थे, बल्कि वो एक लाजवाब निर्माता-निर्देशक भी थे। इसके साथ-साथ वो एक बेहद ही नेकदिल इंसान भी हैं और वो अपनी नेकदिली का परिचय कई बार दे चुके हैं। इस बात का खुलासा नीना गुप्ता ने अपने आत्मकथा में भी की है।

When Satish Kaushik offered to marry pregnant Neena Gupta and pass Masaba off as their child