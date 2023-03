आखिरी ट्वीट में रंगीले नजर आये सतीश कौशिक, जावेद अख्तर की होली पार्टी से शेयर की थी फोटोज

इधर मार्च 7 को अपने जन्मदिन पर वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने स्विमिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था । खेर ने लिखा 'आने वाले हर साल में मैं कुछ नया करना चाहूँगा।नये Horizons ढूँढने की कोशिश करूँगा।क्योंकि मैं जानता हूँ कि #कुछभीहोसकताहै! मुझे तैरना बिलकुल नहीं आता था।अभी भी नहीं आता।पर मैंने कोशिश शुरू कर दी! शायद आप भी प्रोत्साहित हो जायें कुछ नया करने के लिए! 💪 Thank you for all your love and blessings all these years. चलो! Wish me now!! जय हो!'