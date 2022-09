बदायूं में महिला समेत 4 को फांसी की सजा, बेटी और उसके प्रेमी को उतारा था मौत के घाट

बदायूं के गांव उरैना में 14 मई 2017 को एक पिता ने पत्नी और बेटों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। जिसपर सुनवाई करते हुए सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव उरैना में 14 मई 2017 को अपनी ही बेटी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले माता.पिता और दोनों भाईयों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज अग्रवाल ने सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये धनराशि वादी पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं। उधर, गुरुवार की देर शाम चारों को फांसी की सजा सुनाने के बाद से ही कोर्ट के बाहर सरगर्मियां तेज हो गईं। वजीरगंज पुलिस भी कोर्ट पहुंच गई। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

4 including woman sentenced to death for killing daughter and her lover in Budaun