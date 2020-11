दहेज के लिए विवाहिता की डंडे से पिटाई सिर में चोट लगने से मौत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

बुलंदशहर ( bulandshar news ) कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता को दहेज के लिए बुरी तरह से पीटने का मामला सामने आया है। आरोपों के अनुसार विवाहिता की डंडे से पिटाई की गई और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गौतमबुध नगर के थाना रबूपुरा के गांव चांदपुरा के रहने वाले सोनू ने बुलदंशहर कोतवाली देहात पुलिस को तहरीर दी है। उसने पुलिस काे बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी बहन की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव बड़ौदा के रहने वाले हरपाल सिंह के बेटे राजेंद्र के साथ हुई थी। आरोपों के अनुसार उनकी बहन सुदेश को ससुराल में दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा।

आराेप है कि ससुराली तीन लाख रुपये की मांग कर रहे थे। जब विवाहिता के परिजन ससुरालियों काे यह रकम नहीं दे पाए ताे ससुराल में विवाहिता काे पीटा जाने लगा। आराेप है कि तीन नवंबर को सुदेश की डंडे से पिटाई की गई। इस दौरान सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दहेज लोभी पति समेत ससुराल के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं।

