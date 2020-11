शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शादीशुदा युवक करता रहा रेप

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

मेरठ ( Meerut ) शादी का झांसा देकर कंकरखेड़ा क्षेत्र की एक युवती से वर्षों तक रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अब मेरठ आईजी से गुहार लगाई है। इस मामले में आईजी के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली इस युवती ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2016 में वह मेरठ के एक निजी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती रोहित प्रधान गुर्जर से हुई। गाउन फंफूडा के रहने वाले रोहित प्रधान इन दिनाें शास्त्री नगर ए ब्लॉक में रहते हैं। आरोप है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं उसे पत्नी के रूप में बेंगलुरु दिल्ली सहित कई जगह घुमाने भी ले गया। बाद में उसे पल्लवपुरम में एक किराए का मकान लेकर वहां पर रखा। आरोपों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता आरोपों के अनुसार युवती ने बताया कि वर्ष 2018 में वह गर्भवती हुई तो जबरन उसका गर्भपात कराया गया।

युवती ने यह भी बताया कि जब रोहित ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया तो वह उसके घर पहुंची। घर पर जाकर जब उसे हकीकत पता चली ताे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रोहित प्रधान पहले से ही शादीशुदा था। अब इस मामले में युवती की तहरीर पर पुलिस ने रोहित समेत उसके पिता सुरेंद्र पाल सिंह गुर्जर, मां बृजेश और पत्नी दीपा व भाई रोबिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ( Meerut Police ) का कहना है कि मामला काफी पुराना है आरोपों के आधार पर घटना की जांच की जा रही है।

rape in up , crime against women in up ,