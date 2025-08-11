Gold Price Today: राखी निकलते ही सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी में भी आई भारी मंदी, जानिए कितने टूट गए भाव

Gold Price Today: सोने की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सोने की घरेलू वायदा कीमत बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड करती दिखी है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुरुआती कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.77 फीसदी या 788 रुपये की गिरावट के साथ 1,01,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वैश्विक स्तर पर भी सोने-चांदी की कीमतों में काफी गिरावट देखी जा रही है।