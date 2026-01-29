Economic Survey 2026: भारत की GDP में मजबूत ग्रोथ का दावा, महंगाई में राहत के संकेत

Economic Survey 2026 में बताया गया है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PFCE: Private Consumption Expenditure) यानी वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल खर्च में स्थिरता बनी हुई है। यह वित्त वर्ष 2012-2020 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 7.2 प्रतिशत हो गई। वहीं, निवेश गतिविधियों में भी तेज उछाल देखा गया है। रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF: Real Gross Fixed Capital Formation) वित्त वर्ष 2025 में 7.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 7.8 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इससे साफ है कि कैपिटल फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से ग्रोथ को दीर्घकालीन आधार मिल रहा है।