इस कंपनी जितना सोना दुनिया में किसी के पास नहीं, एक साल में खरीदा 70 टन GOLD

पिछले एक वर्ष में टेथर ने 70 टन से अधिक सोना खरीदा है, जिससे वह वैश्विक सोना बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल हो गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के पास लगभग 140 टन सोना है, जिसकी कीमत करीब 24 बिलियन डॉलर आंकी जा रही है। यह मात्रा कई देशों के केंद्रीय बैंकों और बड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स से भी अधिक है। टेथर हर सप्ताह ट्रक भर के औसतन एक से दो टन सोना खरीद रही है और आने वाले महीनों में इस प्रक्रिया को जारी रखने की योजना में है। यह रणनीति टेथर को केवल एक क्रिप्टो कंपनी नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली गोल्ड होल्डर के रूप में स्थापित कर रही है।