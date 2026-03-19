19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक के बाद सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती, जान लीजिए रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं, चांदी भी काफी सस्ती हो गई है। यूएस फेड द्वारा रेट कट नहीं करने से भाव डाउन हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 19, 2026

Gold Silver Price Today

सोने में आज भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: aI)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.70 फीसदी या 1076 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के बुधवार रात आए पॉलिसी फैसले के चलते सोने में यह गिरावट देखी जा रही है। उधर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है।

यूएस फेड ने नहीं घटाई ब्याज दर

फेडरल रिजर्व ने लगातार दूसरी बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इस समय फेडरल फंड्स रेट के लिए टार्गेट रेंज 3.5 से 3.75 फीसदी है। बाजार को फेड से यही उम्मीद भी थी। इससे पहले सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2025 में फेड ने ब्याज दर में हर बार 0.25 फीसदी की कटौती की थी। उधर कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता के चलते घरेलू बाजार में भी सोने की मांग देखने को नहीं मिल रही है। इससे भाव डाउन हैं।

चांदी में भी बड़ी गिरावट

सोने के साथ ही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा भाव में चांदी काफी टूट गई है। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में चांदी का भाव 1.65 फीसदी या 4094 रुपये की गिरावट के साथ 2,44,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।

सोने का वैश्विक भाव

सोने की वैश्विक कीमतों में मिला-जुला ट्रेंड देखने को मिला है। कॉमेक्स पर सोने का वैश्विक भाव 0.89 फीसदी या 43.60 डॉलर की गिरावट के साथ 4,852.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट इस समय 0.69 फीसदी या 33.08 डॉलर की बढ़त के साथ 4851.58 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में भी मिला-जुला रुख देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 2.49 फीसदी या 1.93 डॉलर की बड़ी गिरावट के साथ 75.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 0.42 फीसदी या 0.29 डॉलर की बढ़त के साथ 75.66 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: 27,000 रुपये टूट गई चांदी, सोने में भी जबरदस्त गिरावट, महंगे भाव में खरीदने वालों को हो गया बड़ा नुकसान
कारोबार
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

19 Mar 2026 10:32 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक के बाद सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती, जान लीजिए रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Stock Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी तबाही, 2000 पॉइंट गिरकर खुला सेंसेक्स, हर तरफ दिख रही बिकवाली, जानिए वजह

Stock Market Crash
कारोबार

Israel Iran War: सिर्फ तेल-गैस ही नहीं, होर्मुज बंद होने से चरमराई ग्लोबल सप्लाई चेन, इन सेक्टर्स पर पड़ रहा भारी असर

Israel Iran War
कारोबार

Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया, US Fed के फैसले से पहले बड़ी गिरावट

Rupee weakens historic lows against dollar
कारोबार

Stock Market: भारी बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और ऑटो शेयरों में बड़ी तेजी, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

Stock Market
कारोबार

Crypto Investment: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच चमका बिटकॉइन, दिया सोने-चांदी से भी ज्यादा रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.