Gold Silver Price Today: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक के बाद सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती, जान लीजिए रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का घरेलू वायदा भाव शुरुआती कारोबार में 0.70 फीसदी या 1076 रुपये की गिरावट के साथ 1,51,949 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के बुधवार रात आए पॉलिसी फैसले के चलते सोने में यह गिरावट देखी जा रही है। उधर इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक किया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है।