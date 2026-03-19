19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Stock Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी तबाही, 2000 पॉइंट गिरकर खुला सेंसेक्स, हर तरफ दिख रही बिकवाली, जानिए वजह

Stock Market Crash: इजराइल-ईरान संघर्ष के तेजी से बढ़ने के चलते क्रूड ऑयल में एक बार फिर भारी तेजी देखने को मिली है। इससे एशियाई मार्केट गिर गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Mar 19, 2026

Stock Market Crash

शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)

Stock Market Crash: मिडिल ईस्ट में युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया है। इसके रिस्पांस में ईरान ने कतर की प्रमुख गैस फैसिलिटी पर हमला किया है। इससे दुनिया में बड़ा एनर्जी संकट खड़ा हो गया है। इससे ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 4 फीसदी बढ़कर 111.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। इसका सीधा असर शेयर बाजारों पर देखने को मिला है।

2000 अंक टूटा सेंसेक्स

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज गुरुवार को 1954 अंक की गिरावट के साथ 74,750 पर खुला है। शुरुआती कारोबार में यह 2.08 फीसदी या 1600 अंक की गिरावट के साथ 75,107 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 2.07 फीसदी या 486 अंक की गिरावट के साथ 23,289 पर ट्रेड करता दिखा।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से 28 शेयर लाल निशान पर और 2 शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे। सबसे अधिक गिरावट एचडीएफसी बैंक में 4.24 फीसदी दर्ज हुई। इसके अलवा लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, इटरनल, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एशियन पेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं, एनटीपीसी और पावरग्रिड के शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखे।

बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक गिरावट

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.79 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.48 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.16 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 2.30 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.45 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.51 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.78 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.44 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.29 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.83 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.48 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.42 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.16 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.67 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।

विदेशी बाजारों का हाल

भारतीय ही नहीं, बल्कि दूसरे एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी जा रही है। एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स 1.7 फीसदी टूट गई। जापान का निक्की-225 2.58 फीसदी गिर गया। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 2.54 फीसदी गिर गया। स्मॉल कैप कॉस्डेक 1.69 फीसदी गिर गया। उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1.62 फीसदी गिर गया।

ये भी पढ़ें

Israel Iran War: सिर्फ तेल-गैस ही नहीं, होर्मुज बंद होने से चरमराई ग्लोबल सप्लाई चेन, इन सेक्टर्स पर पड़ रहा भारी असर
कारोबार
Israel Iran War

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Mar 2026 09:52 am

Published on:

19 Mar 2026 09:31 am

Hindi News / Business / Stock Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी तबाही, 2000 पॉइंट गिरकर खुला सेंसेक्स, हर तरफ दिख रही बिकवाली, जानिए वजह

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड पर अटैक के बाद सोने में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई काफी सस्ती, जान लीजिए रेट

Gold Silver Price Today
कारोबार

Israel Iran War: सिर्फ तेल-गैस ही नहीं, होर्मुज बंद होने से चरमराई ग्लोबल सप्लाई चेन, इन सेक्टर्स पर पड़ रहा भारी असर

Israel Iran War
कारोबार

Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया, US Fed के फैसले से पहले बड़ी गिरावट

Rupee weakens historic lows against dollar
कारोबार

Stock Market: भारी बढ़त लेकर बंद हुआ मार्केट, IT और ऑटो शेयरों में बड़ी तेजी, उधर लुढ़क गए ये स्टॉक्स

Stock Market
कारोबार

Crypto Investment: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच चमका बिटकॉइन, दिया सोने-चांदी से भी ज्यादा रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.