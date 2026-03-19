Stock Market Crash: शेयर बाजार में बड़ी तबाही, 2000 पॉइंट गिरकर खुला सेंसेक्स, हर तरफ दिख रही बिकवाली, जानिए वजह

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.79 फीसदी देखी जा रही है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 2.48 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.16 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 2.30 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.45 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 1.51 फीसदी, निफ्टी आईटी में 1.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.78 फीसदी, निफ्टी मेटल में 1.44 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 1.29 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.83 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 2.48 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 1.42 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.16 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 1.67 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।