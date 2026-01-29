29 जनवरी 2026,

गुरुवार

कारोबार

सोना चांदी के साथ कॉपर भी चमका, हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में जबरदस्त तेजी

सोना और चांदी की तेजी के बीच कॉपर ने भी बाजार में दम दिखाया है। हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल के साथ मेटल सेक्टर निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है।

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 29, 2026

copper

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

वैश्विक बाजारों में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी का दौर जारी है। सुरक्षित निवेश की तलाश में निवेशक कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं। इसी सकारात्मक माहौल के बीच कॉपर ने भी बाजार में जबरदस्त मजबूती दिखाई है और भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में आई तेज उछाल ने मेटल सेक्टर को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

सोना चांदी के साथ कॉपर में तेजी

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमजोर अमेरिकी डॉलर और भू-राजनीतिक तनाव ने सोना और चांदी की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा दिया है। इसी ट्रेंड का असर बेस मेटल्स पर भी दिख रहा है। कॉपर की कीमतों में मजबूत तेजी देखी जा रही है, जिससे मेटल मार्केट में हर तरह से माहौल सकारात्मक हुआ है। निवेशक अब सिर्फ कीमती धातुओं तक सीमित नहीं रहकर कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में उछाल

कॉपर की वैश्विक तेजी का सीधा फायदा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिला है। हाल के कारोबारी सत्रों में कंपनी के शेयरों में तेज उछाल दर्ज किया गया और यह मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल रहा। शेयर ने नया ऑल टाइम हाई छूते हुए निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया है। पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने कई गुना बढ़त दर्ज की है, जिससे बाजार में इसकी चर्चा तेज हो गई है।

कंपनी के पक्ष में मजबूत फैक्टर

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में तेजी के पीछे सिर्फ कॉपर की कीमतें ही नहीं, बल्कि कंपनी से जुड़ी सकारात्मक खबरें भी अहम भूमिका निभा रही हैं। कंपनी को मध्य प्रदेश में बाघवारी-खीरखोरी कॉपर और उससे जुड़े मिनरल ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। इससे भविष्य में उत्पादन बढ़ने और रेवेन्यू में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉपर की बढ़ती मांग से कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं।

Hindi News / Business / सोना चांदी के साथ कॉपर भी चमका, हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में जबरदस्त तेजी
