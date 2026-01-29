सोना चांदी के साथ कॉपर भी चमका, हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में जबरदस्त तेजी

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में तेजी के पीछे सिर्फ कॉपर की कीमतें ही नहीं, बल्कि कंपनी से जुड़ी सकारात्मक खबरें भी अहम भूमिका निभा रही हैं। कंपनी को मध्य प्रदेश में बाघवारी-खीरखोरी कॉपर और उससे जुड़े मिनरल ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। इससे भविष्य में उत्पादन बढ़ने और रेवेन्यू में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कॉपर की बढ़ती मांग से कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं।