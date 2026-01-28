Ajit Pawar Plane Crash: इस कंपनी का था दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, जिसमें हुई अजित पवार की मौत

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के प्रमुख नेता अजित पवार की मौत की खबरों से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। यह घटना एक प्राइवेट जेट के क्रैश होने से हुई, जो दिल्ली से मुंबई की उड़ान पर था। जिस विमान का जिक्र है, वह वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक चार्टर कंपनी का बताया जा रहा है। कंपनी दिल्ली स्थित है और नॉन-शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रदान करती है। यह दुर्घटना कंपनी की दूसरी बड़ी घटना है, जिससे उसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। घटना में बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 मॉडल का विमान शामिल था। यह जेट मिड-साइज बिजनेस क्लास का था और कंपनी के फ्लीट का हिस्सा था।