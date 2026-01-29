Gold Rate Today: सोने-चांदी के भाव में भारी उछाल, जानें सोना चांदी आज का भाव

Gold Silver Rate Today: सर्राफा बाजार में फिर से आज सोने और चांदी के रेट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे बाजार में “चांदी-सोने में आग लगने” जैसा मंजर बन गया है। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक चांदी 4 लाख रुपये के पार पहुँच चुकी है और सोना भी 1,88,000 रुपये के स्तर तक मजबूती के साथ पहुंचा है, जो निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह उत्थान स्थानीय बाजार की मांग, वैश्विक स्टॉक और सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ी रुचि के बीच आया है। सोना-चांदी इन दिनों न केवल पारंपरिक आभूषण खरीदारों के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी एक सुरक्षित बचत साधन के रूप में उभर रहा है।