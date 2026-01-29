29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना और चांदी हुए बेकाबू, चांदी 4 लाख के पार, जानिए आज के भाव

आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंची, जबकि सोना 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार करता दिखा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 29, 2026

gold silver price

आज सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहे। (PC: AI)

Gold Silver Price Today: कीमती धातुओं के भाव में उछाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वित्तीय बाजारों में आज की शुरुआत कीमती धातुओं के लिए बेहद मजबूत रही। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच सोना और चांदी दोनों में तूफानी तेजी दर्ज की गई है। निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से बुलियन बाजार में खरीदारी तेज हुई है। आज के कारोबार में चांदी ने बड़ा स्तर पार किया, जबकि सोना भी नए ऊंचे स्तरों के करीब पहुंच गया।

सोने के भाव का नया रिकॉर्ड

आज गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोना अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर करीब 14,586 रुपये की तेजी के साथ 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। कारोबारी सत्र के दौरान सोने का दायरा 1,69,882 से 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती का रुख देखने को मिला, जिससे घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिला।

चांदी की कीमतों में तूफानी उछाल

आज का सबसे बड़ा आकर्षण चांदी रही, जिसने निवेशकों को चौंका दिया। एमसीएक्स पर चांदी करीब 17,400 रुपये की तेजी के साथ 4,02,700 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई। इस तरह चांदी ने 4 लाख रुपये का अहम स्तर पार कर लिया। कारोबार के दौरान चांदी का ऊपरी स्तर 4,07,456 रुपये के करीब रहा, जबकि निचला स्तर 3,95,001 रुपये के आसपास देखा गया। औद्योगिक मांग में सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने चांदी की कीमतों को नई रफ्तार दी है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव

अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स (COMEX) पर भी सोना और चांदी मजबूती के साथ ट्रेड करते दिखे। कॉमेक्स गोल्ड लगभग 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,500 डॉलर के ऊपर पहुंच गया, जबकि सिल्वर में भी साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और भाव 117 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी तेजी का असर साफ नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

अगर ये नहीं किया, तो नहीं बेच पाएंगे कार, न ही ट्रांसफर होगी गाड़ी
कारोबार
unpaid toll cannot sell car

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

29 Jan 2026 10:16 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोना और चांदी हुए बेकाबू, चांदी 4 लाख के पार, जानिए आज के भाव
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Garlic Export: राजस्थान में यहां किसानों ने रचा इतिहास, 28 मीट्रिक टन लहसुन किया दुबई निर्यात

Garlic Export
बारां

Silver Price Hike: चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, एक दिन में 21,000 रुपए प्रति किलो का उछाल

Silver Price Hike
बीकानेर

सोना चांदी फिर उछले, रिकॉर्ड भावों से बाजार गरम, निवेशकों में हलचल और खरीदार परेशान दिखे

लखनऊ मंडल में दाम उछले, निवेश से पहले विशेषज्ञ सलाह जरूरी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

'डेट्रायट' से 'सिलिकॉन वेली' तक: Ajit Pawar ने कैसे बदली महाराष्ट्र की औद्योगिक किस्मत ?

Ajit Pawar Pune IT Hub Automobile Industry
कारोबार

Amazon Layoffs: 16,000 कर्मचारियों की होगी छंटनी, इस कारण लिया ये फैसला

amazon layoffs
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.