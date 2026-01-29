Gold Silver Price Today: सोना और चांदी हुए बेकाबू, चांदी 4 लाख के पार, जानिए आज के भाव

अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स (COMEX) पर भी सोना और चांदी मजबूती के साथ ट्रेड करते दिखे। कॉमेक्स गोल्ड लगभग 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,500 डॉलर के ऊपर पहुंच गया, जबकि सिल्वर में भी साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और भाव 117 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी तेजी का असर साफ नजर आ रहा है।