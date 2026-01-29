Gold Silver Price Today: सोना और चांदी हुए बेकाबू, चांदी 4 लाख के पार, जानिए आज के भाव

आज सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर रहे। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: कीमती धातुओं के भाव में उछाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वित्तीय बाजारों में आज की शुरुआत कीमती धातुओं के लिए बेहद मजबूत रही। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संकेतों के बीच सोना और चांदी दोनों में तूफानी तेजी दर्ज की गई है। निवेशकों की सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से बुलियन बाजार में खरीदारी तेज हुई है। आज के कारोबार में चांदी ने बड़ा स्तर पार किया, जबकि सोना भी नए ऊंचे स्तरों के करीब पहुंच गया।
आज गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोना अपने रिकॉर्ड हाई स्तर पर करीब 14,586 रुपये की तेजी के साथ 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा। कारोबारी सत्र के दौरान सोने का दायरा 1,69,882 से 1,80,501 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती का रुख देखने को मिला, जिससे घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिला।
आज का सबसे बड़ा आकर्षण चांदी रही, जिसने निवेशकों को चौंका दिया। एमसीएक्स पर चांदी करीब 17,400 रुपये की तेजी के साथ 4,02,700 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई। इस तरह चांदी ने 4 लाख रुपये का अहम स्तर पार कर लिया। कारोबार के दौरान चांदी का ऊपरी स्तर 4,07,456 रुपये के करीब रहा, जबकि निचला स्तर 3,95,001 रुपये के आसपास देखा गया। औद्योगिक मांग में सुधार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों ने चांदी की कीमतों को नई रफ्तार दी है।
अमेरिकी कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स (COMEX) पर भी सोना और चांदी मजबूती के साथ ट्रेड करते दिखे। कॉमेक्स गोल्ड लगभग 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 5,500 डॉलर के ऊपर पहुंच गया, जबकि सिल्वर में भी साढ़े तीन प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई और भाव 117 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने कीमती धातुओं को सपोर्ट दिया है। यही वजह है कि घरेलू बाजार में भी तेजी का असर साफ नजर आ रहा है।
